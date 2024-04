Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Zuschlägen

Am Dienstag bewegte sich der DAX via XETRA letztendlich 1,58 Prozent höher bei 18 142,58 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,778 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,002 Prozent höher bei 17 861,20 Punkten, nach 17 860,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 144,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 861,20 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 18 205,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, erreichte der DAX einen Stand von 16 627,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bei 15 881,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 6,77 Prozent auf 291,70 EUR), SAP SE (+ 5,27 Prozent auf 174,86 EUR), Merck (+ 4,03 Prozent auf 153,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 3,94 Prozent auf 435,00 EUR) und MTU Aero Engines (+ 3,08 Prozent auf 224,10 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Henkel vz (-2,65 Prozent auf 72,08 EUR), Symrise (-0,62 Prozent auf 104,55 EUR), RWE (-0,44 Prozent auf 31,93 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,19 Prozent auf 74,05 EUR) und BASF (-0,06 Prozent auf 51,08 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 380 135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193,526 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,52 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

