Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Charthürde
|
02.12.2025 19:56:00
Merck-Aktie im Aufwind: Kurs reagiert auf Hochstufung und Hoffnungen im Laborgeschäft
Mit dem Kursanstieg ringen die Papiere nun mit der exponentiellen 200-Tage-Linie. Dieser Indikator für den längerfristigen Trend vollzieht aktuell, wie auch der Aktienkurs des Darmstädter Pharma- und Technologiekonzerns, einen Bodenbildungsversuch. 2025 stünde trotz der aktuellen Erholung allerdings immer noch ein Kursminus von rund 15 Prozent auf der Agenda.
Dabei hatten die Papiere zuletzt von den im November veröffentlichten Geschäftszahlen des dritten Quartals profitiert. So hatte der DAX-Konzern im Sog einer Erholung der Laborsparte überraschend viel verdient. Sie erholt sich aktuell vom Nach-Corona-Knick, der neben einer Flaute in weiten Teilen der Halbleitermärkte ein Grund für die Kursschwäche seit Ende 2021 war - damals hatten die Papiere in der Spitze noch knapp über 230 Euro gekostet.
So zogen zuletzt die Geschäfte rund um Produkte für die Arzneimittelproduktion kräftig an; und in der Pharmasparte sorgte unter anderem der jüngste Zukauf des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für Rückenwind. Zudem stützt der aktuelle Boom der Künstlichen Intelligenz Mercks Geschäft mit Halbleitermaterialien.
FRANKFURT (dpa-AFX)
