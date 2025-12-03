XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

03.12.2025 10:44:39

AKTIE IM FOKUS: Merck KGaA stark erholt - Exane gibt Skepsis auf und empfiehlt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kehrtwende des Analysten von Exane BNP Paribas haben die Aktien der Merck KGaA (Merck) am Mittwoch 3,9 Prozent zugelegt auf 121,30 Euro. Damit erholten sie sich wieder über die exponentielle 200-Tage-Linie. Ein erster Ausbruchsversuch war Mitte November noch gescheitert, nachdem sich die Aktien im Bereich des Zwischenhochs vom Mai bei rund 125 Euro festgelaufen hatten.

Nun sorgte Exane-Experte Peter Verdult für frischen Wind. Er hob sein Kursziel deutlich auf 145 Euro und drehte seine negative Einstufung in ein "Outperform"-Votum. Die Anlagestory der Darmstädter habe sich in allen drei Geschäftsbereichen - Life Science, Healthcare und Electronics - verbessert, so Verdult. Im Halbleitergeschäft winke eine Bodenbildung. Er hob den großen Anteil von KI-Chips und anderen modernen Halbleitern hervor.

Obendrein verfüge Merck KGaA über eine enorme Finanzkraft von mehr als 10 Milliarden Euro. Der neue Konzernchef dürfte Schwung in den Portfolioumbau bringen.

Mit 145 Euro würden die Aktien auf das höchste Niveau seit Anfang Februar zurückkehren. Der Rekord lag Ende 2021 bei 231,50 Euro./ag/bek/jha/

17.11.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
14.11.25 Merck Buy UBS AG
14.11.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Merck Kaufen DZ BANK
13.11.25 Merck Buy UBS AG
Merck KGaA 121,10 2,58% Merck KGaA

09:06 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

ATX kämpft sich an die Nulllinie heran -- DAX-Anleger verhalten in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch wenig verändert. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

