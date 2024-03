Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester

Der TecDAX gewinnt am Mittag an Fahrt.

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent fester bei 3 395,64 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 517,110 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,053 Prozent stärker bei 3 371,69 Punkten, nach 3 369,90 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 420,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 371,69 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 0,430 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, notierte der TecDAX bei 3 339,51 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 21.12.2023, einen Stand von 3 325,64 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 21.03.2023, mit 3 238,09 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,14 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 4,46 Prozent auf 11,94 EUR), AIXTRON SE (+ 4,35 Prozent auf 26,40 EUR), Kontron (+ 3,92 Prozent auf 21,74 EUR), SMA Solar (+ 3,00 Prozent auf 55,00 EUR) und Sartorius vz (+ 2,61 Prozent auf 372,80 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Nemetschek SE (-4,21 Prozent auf 83,78 EUR), United Internet (-3,84 Prozent auf 21,02 EUR), ATOSS Software (-0,94 Prozent auf 264,50 EUR), freenet (-0,63 Prozent auf 25,34 EUR) und EVOTEC SE (-0,62 Prozent auf 13,62 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 640 088 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 202,210 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at