Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen nachmittags zu

Der LUS-DAX kommt am Nachmittag nicht vom Fleck.

Um 15:55 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,08 Prozent auf 18 699,50 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 709,50 Punkte, das Tagestief hingegen 18 626,50 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 773,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, stand der LUS-DAX bei 17 068,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 17.05.2023, bei 16 019,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 1,98 Prozent auf 15,47 EUR), Deutsche Börse (+ 1,43 Prozent auf 184,10 EUR), Symrise (+ 1,19) Prozent auf 101,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 458,70 EUR) und Allianz (+ 0,45 Prozent auf 267,50 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil EON SE (-4,89 Prozent auf 12,75 EUR), Zalando (-4,24 Prozent auf 24,18 EUR), Sartorius vz (-2,77 Prozent auf 269,90 EUR), Fresenius SE (-2,21 Prozent auf 27,89 EUR) und MTU Aero Engines (-2,13 Prozent auf 229,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5 186 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 205,548 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,54 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at