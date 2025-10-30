Erste Schätzungen: Allianz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Allianz wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 7,21 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,24 Prozent erhöht. Damals waren 6,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 53,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 19,76 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,80 Milliarden EUR umgesetzt.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 27,83 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 25,20 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 183,37 Milliarden EUR, gegenüber 137,01 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at