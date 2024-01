Freundlicher Handel: SMI beginnt Mittwochshandel im Plus

Am Mittwoch geht es im SMI um 09:12 Uhr via SIX um 1,13 Prozent auf 11 263,35 Punkte aufwärts. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,282 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,602 Prozent fester bei 11 204,85 Punkten in den Handel, nach 11 137,79 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 190,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 265,57 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 887,36 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 03.10.2023, den Wert von 10 763,37 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 03.01.2023, bei 10 978,64 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 2,90 Prozent auf 251,60 CHF), Novartis (+ 2,73 Prozent auf 87,19 CHF), Nestlé (+ 2,06 Prozent auf 99,52 CHF), Swisscom (+ 1,94 Prozent auf 515,80 CHF) und Swiss Re (+ 1,33 Prozent auf 95,82 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Partners Group (-2,18 Prozent auf 1 186,50 CHF), Sika (-2,12 Prozent auf 267,90 CHF), Geberit (-1,37 Prozent auf 531,60 CHF), Givaudan (-1,21 Prozent auf 3 442,00 CHF) und Logitech (-0,98 Prozent auf 78,98 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 763 772 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,866 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

