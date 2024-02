Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag in Grün

Am Montag tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,26 Prozent stärker bei 3 423,74 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 516,075 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,205 Prozent fester bei 3 421,75 Punkten, nach 3 414,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 436,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 421,75 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 275,50 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 975,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, den Wert von 3 245,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,98 Prozent. Bei 3 436,25 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 9,64 Prozent auf 10,42 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,72 Prozent auf 21,29 EUR), Energiekontor (+ 3,94 Prozent auf 73,80 EUR), ADTRAN (+ 3,78 Prozent auf 6,59 USD) und HENSOLDT (+ 3,51 Prozent auf 31,24 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nemetschek SE (-2,62 Prozent auf 87,82 EUR), Sartorius vz (-2,01 Prozent auf 337,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,31 Prozent auf 109,30 EUR), SAP SE (-0,86 Prozent auf 166,88 EUR) und AIXTRON SE (-0,14 Prozent auf 34,50 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 701 495 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 196,884 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die freenet-Aktie präsentiert mit 9,77 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

