Freundlicher Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne

Der TecDAX machte am Abend Gewinne.

Der TecDAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,84 Prozent auf 3 284,71 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 526,595 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,03 Prozent auf 3 290,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 257,40 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 313,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 273,04 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2024, lag der TecDAX noch bei 3 260,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 461,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 076,87 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,20 Prozent zurück. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 5,00 Prozent auf 15,77 EUR), Kontron (+ 3,06 Prozent auf 16,17 EUR), TeamViewer (+ 2,82 Prozent auf 11,67 EUR), SAP SE (+ 2,45 Prozent auf 199,18 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 2,05 Prozent auf 54,70 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-3,88 Prozent auf 66,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,87 Prozent auf 55,75 EUR), Sartorius vz (-1,97 Prozent auf 244,30 EUR), QIAGEN (-1,44 Prozent auf 41,02 EUR) und 1&1 (-0,88 Prozent auf 13,44 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 321 390 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,598 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,02 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at