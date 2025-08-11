Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart stärker

Beim TecDAX lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent aufwärts auf 3 784,27 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 628,399 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,236 Prozent stärker bei 3 784,27 Punkten, nach 3 775,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 789,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 780,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 11.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 914,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der TecDAX mit 3 745,48 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 3 269,40 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,12 Prozent aufwärts. Bei 3 994,94 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell CANCOM SE (+ 1,69 Prozent auf 24,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,30 Prozent auf 183,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 29,82 EUR), ATOSS Software (+ 1,04 Prozent auf 116,40 EUR) und freenet (+ 0,94 Prozent auf 27,78 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,46 Prozent auf 30,10 EUR), Nordex (-2,35 Prozent auf 22,44 EUR), SMA Solar (-1,32 Prozent auf 22,50 EUR), HENSOLDT (-1,11 Prozent auf 84,30 EUR) und EVOTEC SE (-0,83 Prozent auf 6,72 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 296 083 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 291,266 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at