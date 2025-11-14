SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Nach Neunmonatszahlen
|
14.11.2025 11:48:40
SMA Solar-Aktie von Kaufempfehlung angetrieben
Via XETRA geht es zeitweise 3,07 Prozent nach oben auf 29,50 Euro. Damit schafften es die Papiere des Solarspezialisten knapp über das Vortageshoch, das sie nach finalen Neunmonatszahlen zwischenzeitlich erreicht hatten.
Analyst Guido Hoymann setzt mit seiner Kaufempfehlung auf anhaltend starke Nachfrage und Margen im Large-Scale-Bereich - also das Großanlagensegment der Nordhessen. Die Entwicklung im dritten Quartal sei hier enorm gut gewesen.
SMA Solar-Chef Jürgen Reinert hob tags zuvor, dass sich die strategische Ausrichtung auf wachstumsstarke Zukunftsfelder wie Photovoltaik-Kraftwerken auszahlt. Bei Heim- und Gewerbeanlagen ist die Nachfrage nämlich rückläufig.
Hoymann hat sein Kursziel mit 40 Euro mehr als verdoppelt. Bei Erreichen würde auch die tiefe Kerbe im Kurschart nach einer Gewinnwarnung im Juni 2024 fast wieder ausgewetzt.
/ag
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: SMA Solar,SMA Solar Technology AG
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
14.11.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
14.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)