AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrative AstraZeneca-Investition? 10.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AstraZeneca-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AstraZeneca-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das AstraZeneca-Papier bei 41,59 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das AstraZeneca-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 240,471 AstraZeneca-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 129,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 020,80 GBP wert. Mit einer Performance von +210,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte AstraZeneca einen Börsenwert von 199,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten