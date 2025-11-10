AstraZeneca Aktie

146,25EUR -0,30EUR -0,20%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

10.11.2025 06:32:01

AstraZeneca Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Baxdrostat habe in der Bax24-Studie eine klinisch bedeutende Reduktion des systolischen Blutdrucks über 24 Stunden erzielt, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Dies bestätige das Milliardenpotenzial des Mittels über mehrere Indikationen hinweg. Die Aktien der Briten dürften positiv reagieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
140,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
129,00 £ 		Abst. Kursziel*:
8,53%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
129,00 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
8,53%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:32 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
07.11.25 AstraZeneca Buy UBS AG
06.11.25 AstraZeneca Buy UBS AG
