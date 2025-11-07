AstraZeneca Aktie
|145,10EUR
|0,75EUR
|0,52%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem zweiten Blick auf die Resultate des dritten Quartals mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sehr solide Zahlen vorgelegt, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Das Management habe sich zudem zuversichtlich zu den Margen 2026 und zu den Umsatzambitionen 2030 geäußert./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
142,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
127,40 £
|
Abst. Kursziel*:
11,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
128,90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,16%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|ROUNDUP/Astrazeneca: Starkes Quartal und gute Aussichten für 2026 - Aktie hoch (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)