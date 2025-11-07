AstraZeneca Aktie
|146,00EUR
|1,65EUR
|1,14%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
07.11.2025 11:13:19
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Das dritte Quartal wirke auf ihn "ungewöhnlich unkompliziert", schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105,00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
129,06 £
|
Abst. Kursziel*:
-18,64%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
128,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,49%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
15:59
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Börse London in Rot: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)