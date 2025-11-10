AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten zu dem Blutdrucksenker Baxdrostat mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Outperform" belassen. Diese sollten sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken, schrieb Justin Smith am Montag. Denn das Angebot von Astrazeneca außerhalb der Onkologie werde von Anlegern aktuell immer noch nur in geringem Maße wahrgenommen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
180,00 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
130,30 £
Abst. Kursziel*:
38,14%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
130,26 £
Abst. Kursziel aktuell:
38,19%
Analyst Name::
Justin Smith
KGV*:
-
|11:23
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06:32
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
