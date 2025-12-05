Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

Diageo-Investment im Blick 05.12.2025 10:03:38

FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Diageo eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Diageo-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 29,16 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Diageo-Aktie investierten, hätten nun 34,294 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 576,82 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 04.12.2025 auf 16,82 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 576,82 GBP, was einer negativen Performance von 42,32 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Diageo eine Marktkapitalisierung von 38,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.12.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Diageo Neutral UBS AG
28.11.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
26.11.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
