easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Rentables easyJet-Investment?
|
02.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 3 Jahren verdient
Am 02.12.2022 wurden easyJet-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,92 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 255,428 easyJet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 260,54 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Anteils am 01.12.2025 auf 4,94 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,05 Prozent angewachsen.
easyJet wurde am Markt mit 3,75 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu easyJet plcmehr Analysen
|01.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.12.25
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|27.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|easyJet Buy
|UBS AG
