easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

Rentables easyJet-Investment? 02.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in easyJet-Aktien gewesen.

Am 02.12.2022 wurden easyJet-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,92 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 255,428 easyJet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 260,54 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Anteils am 01.12.2025 auf 4,94 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,05 Prozent angewachsen.

easyJet wurde am Markt mit 3,75 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

01.12.25 easyJet Buy UBS AG
01.12.25 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 easyJet Outperform Bernstein Research
27.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
26.11.25 easyJet Buy UBS AG
09:53 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX legen zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag im Verlauf fester. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
