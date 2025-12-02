easyJet Aktie
|5,63EUR
|-0,07EUR
|-1,26%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 620 auf 590 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Billigfliegers zum Geschäftsjahr 2024/25 habe er seine Prognosen für 2025/26 reduziert, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Vorsteuer-Ergebnisprognosen bis zum Geschäftsjahr 2027/28 lägen rund 2 Prozent unter den Konsensschätzungen. Auf dem aktuellen Kursniveau böten die Aktien des Billigfliegers aber Wachstum zu einem vernünftigen Preis./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,90 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,93 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.12.25
|Keine Störungen bei ITA, Easyjet und Wizz durch A320-Nachbesserungen (Dow Jones)
|
28.11.25
|Stockpickers: Halma, easyJet, Renew Holdings (Financial Times)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in London: Anleger lassen FTSE 100 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.11.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 560 Pence (dpa-AFX)