ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Easyjet auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Der Billigflieger habe im angelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen knapp übertroffen und zudem ermutigende Buchungstrends berichtet, schrieb Jarrod Castle in einer Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



