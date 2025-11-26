easyJet Aktie
|5,35EUR
|-0,07EUR
|-1,25%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Easyjet auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Der Billigflieger habe im angelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen knapp übertroffen und zudem ermutigende Buchungstrends berichtet, schrieb Jarrod Castle in einer Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Buy
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
