26.11.2025 11:41:30

easyJet Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Easyjet auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Der Billigflieger habe im angelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen knapp übertroffen und zudem ermutigende Buchungstrends berichtet, schrieb Jarrod Castle in einer Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Buy
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
7,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,71 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

