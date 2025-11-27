easyJet Aktie
|5,47EUR
|-0,03EUR
|-0,55%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Overweight" belassen. Der Billigflieger habe dank des Ferienverkehrs die Erwartungen übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwochnachmittag im Nachgang der Geschäftsjahreszahlen. Der Umsatzausblick sei beruhigend, während für das Wintergeschäft Unsicherheit herrsche und das schwache Pfund die Kosten erhöhe. Einen bereinigenden Effekt könnte es seiner Ansicht nach mit sich bringen, dass der britische Staatshaushalt geklärt ist./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6,75 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,49 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4,83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|5,47
|-0,55%
