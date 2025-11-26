easyJet Aktie

26.11.2025 10:33:32

easyJet Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet auf "Hold" mit einem Kursziel von 535 Pence belassen. Die jüngsten Quartalszahlen erschienen positiv, doch Aussagen zu den weiteren Geschäftsaussichten dürften den Markt kaum euphorisieren, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Für eine Party anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Billigfluggesellschaft gebe es keinen Grund./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Hold
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5,35 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5,52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4,69 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plcmehr Nachrichten

Analysen zu easyJet plcmehr Analysen

10:33 easyJet Hold Deutsche Bank AG
10:09 easyJet Market-Perform Bernstein Research
25.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
25.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
25.11.25 easyJet Buy UBS AG
