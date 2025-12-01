easyJet Aktie

5,58EUR -0,12EUR -2,04%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

01.12.2025 11:40:50

easyJet Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 750 auf 800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Pauschalreisen verändere die Anlagestory der Briten, schrieb Jarrod Castle am Sonntag. Ende der vergangenen Dekade gestartet, habe sich dieser Bereich vom Verlustbringer vor der Corona-Pandemie inzwischen gemausert und bringe dem Unternehmen 2025 mehr als ein Drittel seines Vorsteuergewinns. Castle geht davon aus, dass die Gewinne im Holiday-Geschäft weiter dynamischer sprudeln als im Airline-Bereich./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 22:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Buy
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
8,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,57 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,93 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

