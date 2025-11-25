easyJet Aktie
|5,43EUR
|-0,13EUR
|-2,27%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet nach Zahlen der Billigfluggesellschaft auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres liege knapp über den Erwartungen, schrieb Alex Irving am Dienstag. Dazu komme das angehobene Vorsteuerziel für das Urlaubsgeschäft 2030./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5,20 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
5,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
4,68 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
09:28
|EasyJet boosted by package holiday surge (Financial Times)
|
24.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.11.25
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Mittwochmittag leichter (finanzen.at)
|
11.11.25
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)