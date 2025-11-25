easyJet Aktie

5,43EUR -0,13EUR -2,27%
easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 09:49:33

easyJet Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet nach Zahlen der Billigfluggesellschaft auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres liege knapp über den Erwartungen, schrieb Alex Irving am Dienstag. Dazu komme das angehobene Vorsteuerziel für das Urlaubsgeschäft 2030./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
5,34 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
4,68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plcmehr Nachrichten