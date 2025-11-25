easyJet Aktie

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

25.11.2025 09:24:07

easyJet Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Billigfluggesellschaft habe im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres mit dem Vorsteuerergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Harry Gowers am Dienstag. Doch sowohl die Aussagen zum Wintergeschäft als auch der Ausblick für die Kostenentwicklung enttäuschten. Entsprechend dürfte die Konsensschätzung für das Vorsteuerergebnis im laufenden Geschäftsjahr um mindestens 4 bis 6 Prozent sinken./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

