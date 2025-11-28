easyJet Aktie

28.11.2025 07:21:38

easyJet Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 520 auf 560 Pence angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Briten hätten die Neubewertung der Aktien von Ryanair und IAG im Laufe zweiter Jahre verpasst, schrieb Alex Irving am Freitag. Sie böten nun eine günstige Chance, auf die innereuropäischen Kapazitätsengpässe zu setzen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
5,60 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,64 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
4,85 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plcmehr Analysen

07:21 easyJet Outperform Bernstein Research
27.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
26.11.25 easyJet Buy UBS AG
26.11.25 easyJet Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
easyJet plc 5,58 0,69%

