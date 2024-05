FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rio Tinto-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Rio Tinto-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Rio Tinto-Papier letztlich bei 60,76 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,458 Rio Tinto-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie auf 54,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 900,59 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,94 Prozent verringert.

Der Rio Tinto-Wert an der Börse wurde auf 88,52 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at