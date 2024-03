FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Rolls-Royce-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,44 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 6 966,699 Rolls-Royce-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie auf 4,20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 253,17 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 192,53 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Rolls-Royce einen Börsenwert von 35,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at