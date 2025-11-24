FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Rolls-Royce-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,02 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 495,582 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 5 144,14 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 414,41 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Rolls-Royce eine Börsenbewertung in Höhe von 87,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at