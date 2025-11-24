Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Lohnende Rolls-Royce-Anlage?
|
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Rolls-Royce-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,02 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 495,582 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 5 144,14 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 414,41 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Rolls-Royce eine Börsenbewertung in Höhe von 87,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freitagshandel in London: FTSE 100 verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
21.11.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|11,74
|-0,68%