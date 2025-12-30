easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

Lohnende easyJet-Anlage? 30.12.2025 10:03:41

FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine easyJet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in easyJet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem easyJet-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,25 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 080,715 easyJet-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 582,26 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Anteils am 29.12.2025 auf 5,06 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 55,82 Prozent vermehrt.

easyJet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu easyJet plcmehr Analysen

11.12.25 easyJet Outperform Bernstein Research
10.12.25 easyJet Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.12.25 easyJet Buy UBS AG
08.12.25 easyJet Outperform Bernstein Research
05.12.25 easyJet Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

easyJet plc 5,76 -0,31% easyJet plc

