easyJet Aktie
|5,56EUR
|-0,03EUR
|-0,50%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 560 Pence auf "Outperform" belassen. Fortgesetzte Angebotsengpässe nährten einen robusten Ausblick für die Kurzstrecke, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Ausblick zu europäischen Fluggesellschaften. Taktisch spreche in diesem Umfeld einiges für Easyjet im Vergleich zu Ryanair, nach der vergleichsweise schlechten Kursentwicklung von Easyjet./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5,60 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
|07:47
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|5,56
|-0,50%
