easyJet Aktie

5,56EUR -0,03EUR -0,50%
easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

08.12.2025 07:47:08

easyJet Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 560 Pence auf "Outperform" belassen. Fortgesetzte Angebotsengpässe nährten einen robusten Ausblick für die Kurzstrecke, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Ausblick zu europäischen Fluggesellschaften. Taktisch spreche in diesem Umfeld einiges für Easyjet im Vergleich zu Ryanair, nach der vergleichsweise schlechten Kursentwicklung von Easyjet./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
5,60 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

