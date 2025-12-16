easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
easyJet-Anlage im Blick 16.12.2025 10:03:58

FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor 10 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in easyJet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem easyJet-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des easyJet-Papiers betrug an diesem Tag 14,42 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das easyJet-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,934 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des easyJet-Papiers auf 4,97 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,45 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,55 Prozent verringert.

easyJet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu easyJet plcmehr Nachrichten