FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor 10 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in easyJet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem easyJet-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des easyJet-Papiers betrug an diesem Tag 14,42 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das easyJet-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,934 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des easyJet-Papiers auf 4,97 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,45 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,55 Prozent verringert.

easyJet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at