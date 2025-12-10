easyJet Aktie
|5,48EUR
|-0,03EUR
|-0,47%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet von 575 auf 565 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Dienstagmittag an die Jahresbilanz des britischen Billigfliegers an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Neutral
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
5,65 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5,48 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,81 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plcmehr Nachrichten
|
09.12.25
|Handel in London: FTSE 100 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
09.12.25
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.12.25
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.12.25
|Keine Störungen bei ITA, Easyjet und Wizz durch A320-Nachbesserungen (Dow Jones)
|
28.11.25
|Stockpickers: Halma, easyJet, Renew Holdings (Financial Times)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in London: Anleger lassen FTSE 100 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu easyJet plcmehr Analysen
|12:49
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:34
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:34
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|08:34
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.12.25
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:49
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|5,48
|-0,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:22
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|13:01
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:00
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:57
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|12:57
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|12:50
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:49
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:42
|PORR buy
|Warburg Research
|12:29
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:18
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Mutares Buy
|Warburg Research
|11:11
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|11:11
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11:09
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|11:08
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|11:06
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|11:03
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:00
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Polytec buy
|Warburg Research
|10:40
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10:39
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:37
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:35
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|09:16
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|09:13
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|09:02
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|08:48
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:47
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Boeing Buy
|UBS AG
|08:45
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|08:34
|easyJet Buy
|UBS AG
|08:34
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08:33
|Ryanair Buy
|UBS AG
|08:33
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|08:32
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:31
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|08:31
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:39
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:38
|Netflix Outperform
|Bernstein Research