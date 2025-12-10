NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet von 575 auf 565 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Dienstagmittag an die Jahresbilanz des britischen Billigfliegers an./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 13:08 / GMT

