National Grid Aktie
|13,00EUR
|-0,10EUR
|-0,76%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für National Grid nach Neuigkeiten zur Regulierung in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1210 Pence belassen. Ein Dokument der Aufsichtsbehörde Ofgem lege Kostenvergütungen, Investitionsniveaus und zulässige Renditen für Stromkonzerne im Zeitraum von April 2026 bis März 2031 fest, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei ein größerer Unsicherheitsfaktor beseitigt worden./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12,10 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11,43 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dominic Nash
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plcmehr Nachrichten
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 legt mittags zu (finanzen.at)
|
26.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)