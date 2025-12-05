National Grid Aktie
|13,10EUR
|0,10EUR
|0,77%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid von 1225 auf 1250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die finale Entscheidung des britischen Regulierers für die Stromnetze für die kommenden fünf Jahre ab 1. April 2026 untermauere seine positive Einschätzung für National Grid und SSE, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstagabend./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12,50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11,40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plcmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 legt mittags zu (finanzen.at)
|
26.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plcmehr Analysen
|07:49
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|07:49
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|07:49
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13,10
|0,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:00
|BASF Neutral
|UBS AG
|08:39
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:12
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|08:04
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|04.12.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|04.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG