National Grid Aktie
|12,80EUR
|0,10EUR
|0,79%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1250 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet vom britischen Netzbetreiber positive mittelfristige Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Seine absoluten Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12,50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11,20 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plcmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.12.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plcmehr Analysen
|07:26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|12,80
|0,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:49
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Covestro Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital