National Grid Aktie
|13,20EUR
|-0,10EUR
|-0,75%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
14.11.2025 10:18:33
National Grid Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1240 auf 1300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für eine fortgesetzt gute Kursentwicklung sei es wichtig, den Wert des US-Geschäfts hervorzubringen, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
13,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
13,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
11,63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu National Grid plcmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
13.11.25
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plcmehr Analysen
|10:18
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13,20
|-0,75%
