RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnende RELX-Anlage? 29.10.2025 10:04:44

FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in RELX-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die RELX-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,41 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 64,907 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (34,98 GBP), wäre das Investment nun 2 270,43 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 127,04 Prozent gesteigert.

Am Markt war RELX jüngst 63,69 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)mehr Nachrichten