RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
29.10.2025 10:04:44
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die RELX-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,41 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 64,907 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (34,98 GBP), wäre das Investment nun 2 270,43 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 127,04 Prozent gesteigert.
Am Markt war RELX jüngst 63,69 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
