Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,34 Prozent leichter bei 4 796,47 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 4 811,11 Punkte an der Kurstafel, nach 4 812,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 816,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 796,05 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,213 Prozent nach unten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bei 4 846,26 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 4 577,67 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.12.2024, den Wert von 4 416,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 10,55 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,83 Prozent auf 556,80 EUR), Diageo (+ 1,15 Prozent auf 16,21 GBP), Rheinmetall (+ 0,50 Prozent auf 1 618,00 EUR), AstraZeneca (+ 0,47 Prozent auf 135,78 GBP) und BP (+ 0,30 Prozent auf 4,45 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-2,92 Prozent auf 204,80 EUR), Roche (-1,06 Prozent auf 318,60 CHF), National Grid (-0,98 Prozent auf 11,06 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,93 Prozent auf 5,62 EUR) und Airbus SE (-0,87 Prozent auf 192,26 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 475 218 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 369,345 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at