FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in easyJet gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden easyJet-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die easyJet-Anteile bei 7,36 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 359,316 easyJet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 587,25 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Anteils am 08.12.2025 auf 4,85 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,13 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte easyJet einen Börsenwert von 3,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at