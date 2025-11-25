easyJet Aktie

easyJet-Investition 25.11.2025 10:03:41

FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die easyJet-Aktie Investoren gebracht.

Am 25.11.2024 wurden easyJet-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,38 GBP. Bei einem easyJet-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,574 easyJet-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2025 auf 4,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,23 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 10,77 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte easyJet einen Börsenwert von 3,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

