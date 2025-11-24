easyJet Aktie

5,41EUR 0,08EUR 1,58%
easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 13:12:54

easyJet Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet auf "Overweight" belassen. Die traditionellen Fluggesellschaften seien sehr abhängig vom derzeit guten Geschäft mit hochwertigen Freizeitreisen, das anfällig für Rückschläge an den Finanzmärkten sei, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erwartungen der Airlines an eine starke Erholung auf den Transatlantik-Routen nach dem schwachen dritten Quartal seien zu optimistisch. Lobbenberg bevorzugt die Titel der Billig-Airlines Easyjet, Norwegian, Ryanair, Wizz und Jet2 sowie jene des Reisekonzerns Tui./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,42 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
4,74 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plcmehr Nachrichten

Analysen zu easyJet plcmehr Analysen

13:12 easyJet Overweight Barclays Capital
13:01 easyJet Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
12.11.25 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

easyJet plc 5,41 1,58% easyJet plc

Aktuelle Aktienanalysen

14:11 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
14:10 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:10 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
14:09 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:09 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
13:15 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:13 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)