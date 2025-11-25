ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Das operative Ergebnis habe seine Prognose und die Konsensschätzung etwas übertroffen, schrieb Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hob er die guten Buchungstrends bei dem Billigflieger positiv hervor./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



