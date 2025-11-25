easyJet Aktie

5,43EUR -0,13EUR -2,27%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

25.11.2025 10:52:53

easyJet Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Das operative Ergebnis habe seine Prognose und die Konsensschätzung etwas übertroffen, schrieb Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hob er die guten Buchungstrends bei dem Billigflieger positiv hervor./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Buy
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
7,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,34 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,64 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:52 easyJet Buy UBS AG
09:49 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09:48 easyJet Outperform RBC Capital Markets
09:24 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
easyJet plc 5,43 -2,27%

11:24 Bayer Neutral UBS AG
10:52 easyJet Buy UBS AG
10:50 ASML NV Buy UBS AG
10:24 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:04 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10:02 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:02 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:01 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:56 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09:55 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
09:49 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09:48 easyJet Outperform RBC Capital Markets
09:29 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:24 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:23 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
09:05 UBS Underweight Barclays Capital
09:04 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
09:00 Prosus Buy Deutsche Bank AG
08:55 PORR accumulate Erste Group Bank
08:53 AXA Overweight Barclays Capital
08:04 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
07:45 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
07:42 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
07:40 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 Valeo Market-Perform Bernstein Research
07:13 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:03 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:02 Nordex Underperform RBC Capital Markets
24.11.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
24.11.25 ams buy Baader Bank
24.11.25 BAWAG overweight Morgan Stanley
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
24.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
24.11.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
24.11.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.11.25 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
24.11.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.11.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
24.11.25 Ryanair Overweight Barclays Capital
24.11.25 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.11.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
