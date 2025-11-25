easyJet Aktie

5,35EUR -0,20EUR -3,64%
easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

25.11.2025 14:42:57

easyJet Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Der Vorsteuergewinn der Fluggesellschaft liege etwas über dem Konsens, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten sich die Durchschnittserlöse besser entwickelt als befürchtet. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 wirke beruhigend./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

