WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Der Vorsteuergewinn der Fluggesellschaft liege etwas über dem Konsens, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten sich die Durchschnittserlöse besser entwickelt als befürchtet. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 wirke beruhigend./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
