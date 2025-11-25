easyJet Aktie

5,43EUR -0,13EUR -2,27%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

25.11.2025 09:48:48

easyJet Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane am Dienstag. Dagegen sehe der Ausblick durchwachsen aus. Die Konsensschätzungen für die Gewinne im neuen Geschäftsjahr könnten sinken. Das für 2030 angepeilte Vorsteuerergebnis im Urlaubsgeschäft scheine indes über den Erwartungen zu liegen./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 02:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 02:53 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
6,20 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,34 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

