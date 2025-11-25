easyJet Aktie
|5,43EUR
|-0,13EUR
|-2,27%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Vor allem dank des Urlaubsgeschäfts liege das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr über der Konsensschätzung, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag. Zudem klinge der Umsatzausblick beruhigend./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6,75 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
4,66 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plcmehr Nachrichten
|
13:14
|EasyJet chief warns expansion costs could deter airline from moving into Heathrow (Financial Times)
|
12:27
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
09:28
|EasyJet boosted by package holiday surge (Financial Times)
|
24.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.11.25
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.11.25