easyJet Aktie

5,43EUR -0,13EUR -2,27%
easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

25.11.2025 12:06:42

easyJet Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Vor allem dank des Urlaubsgeschäfts liege das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr über der Konsensschätzung, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag. Zudem klinge der Umsatzausblick beruhigend./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:59 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6,75 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,34 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
4,66 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

