LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Vor allem dank des Urlaubsgeschäfts liege das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr über der Konsensschätzung, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag. Zudem klinge der Umsatzausblick beruhigend./rob/gl/edh



