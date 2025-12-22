FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren London Stock Exchange (LSE)-Anteile an diesem Tag 26,81 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37,300 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der London Stock Exchange (LSE)-Aktie auf 89,18 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 326,37 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 232,64 Prozent angewachsen.

Am Markt war London Stock Exchange (LSE) jüngst 45,46 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at