GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Klebert geht
|
12.11.2026 16:20:00
GEA-Aktie im Plus: Neuer Konzernchef ab 2027
Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Vorstandsvorsitzende Stefan Klebert sein Amt auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nach der ordentlichen Hauptversammlung 2027 mit Ablauf des 28. April niederlegen. Klebert übergibt sein Amt an Klaus Stojentin, bislang CEO der Division Nutrition Plant Engineering. GEA-Aktie klettert via XETRA zeitweise um 0,89 Prozent auf 73,80 Euro.Die
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: GEA
Nachrichten zu GEA
|
13.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|DAX aktuell: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
13.11.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
12.11.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Gea auf 'Outperform' - Ziel 79 Euro (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|GEA Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|70,55
|1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.