GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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Klebert geht 12.11.2026 16:20:00

GEA-Aktie im Plus: Neuer Konzernchef ab 2027

GEA-Aktie im Plus: Neuer Konzernchef ab 2027

Der Aufsichtsrat der GEA Group AG hat in seiner Sitzung am Donnerstag einen Führungswechsel an der Spitze des Unternehmens und damit zusammenhängend weitere Änderungen im Vorstand beschlossen.

Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Vorstandsvorsitzende Stefan Klebert sein Amt auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nach der ordentlichen Hauptversammlung 2027 mit Ablauf des 28. April niederlegen. Klebert übergibt sein Amt an Klaus Stojentin, bislang CEO der Division Nutrition Plant Engineering.

Die GEA-Aktie klettert via XETRA zeitweise um 0,89 Prozent auf 73,80 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: GEA

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12.11.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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