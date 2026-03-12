GEA-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des GEA-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Lars Vom-Cleff.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte das gute organische Wachstum des Anlagenbauers für 2025, das sich weiter beschleunigen dürfte. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit Blick auf gestiegenen Auftragseingang und -bestand.

Die GEA-Aktie konnte um 11:59 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 62,70 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 0,48 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52 956 GEA-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 8,5 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

