GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|GEA-Analyse im Blick
|
12.03.2026 12:19:48
GEA-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte das gute organische Wachstum des Anlagenbauers für 2025, das sich weiter beschleunigen dürfte. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit Blick auf gestiegenen Auftragseingang und -bestand.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die GEA-Aktie konnte um 11:59 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 62,70 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 0,48 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52 956 GEA-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 8,5 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
