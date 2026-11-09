GEA Aktie
|69,80EUR
|0,95EUR
|1,38%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
09.11.2026 11:25:07
GEA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragssituation sei durch die Bank stark, schrieb Sven Weier am Montag zu den Zahlen des Anlagenbauers für das abgelaufene Quartal./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Buy
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,15 €
|
Abst. Kursziel*:
8,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,02%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
|GEA
|69,80
|1,38%
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|11:22
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